Nachdem die Formel-1-Saison über viele Jahre traditionell in Melbourne eröffnet wurde, war das zum bislang letzten Mal 2019 der Fall. In der nächsten Saison soll das Rennen am 2. April über die Bühne gehen.

Der neue Zehnjahresvertrag, der im Juni unterzeichnet wurde, garantiert dem Albert Park bis 2035 lediglich fünfmal den Saisonauftakt.

Vermutlich dürfte das Rennen in Melbourne auch 2023 wieder das dritte Saisonrennen nach Bahrain und Saudi-Arabien werden.

2024 und 2025 soll das Rennen nach aktuellen Planungen wieder die Saison eröffnen.

Australien hofft auf Piastri als lokalen Held

Das Rennen 2023 könnte für die Veranstalter von großer Bedeutung sein, weil mit Oscar Piastri erstmals ein Fahrer am Start sein könnte, der direkt in Melbourne geboren wurde.

Ganz sicher erstmals mit dabei werden im Rahmenprogramm Formel 2 und Formel 3 sein. Das Rennen im Albert Park ist seit 1996 fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und musste lediglich 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie zweimal ausfallen.

Das erste Nachtrennen des GP von Las Vegas wurde ebenso bereits festgelegt . Der Neuzugang findet voraussichtlich zwischen 16. und 18. November statt und soll ein glanzvolles Saisonende in Kombination mit dem Grand Prix von Abu Dhabi, der Ende November über die Bühne gehen soll, bieten.

