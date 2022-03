Das vermeldete das Red-Bull-Racing-Team unmittelbar nach dem Rennen. Helmut Marko bestätigte diese Meldung wenig später.

"Die Defekte von Verstappen und Pérez scheinen derselbe zu sein", sagte der Motorsport-Konsultent nach dem Drama im "ORF". Auch der Dreher des Mexikaners in der letzten Runde sei auf dieses Problem zurückzuführen. Der 32-Jährige verlor in der ersten Kurve der letzten Runde das Auto und fiel aus den Punkten.

"Zum Schluss ist es irgendwo in der Benzinzufuhr bei beiden Autos gescheitert", so Marko. "Das ist auch der Grund, warum sich Perez gedreht hat, weil er in der Kurve keine Leistung mehr hatte", erklärte er.

Woher das Problem mit der Benzinpumpe rührte, konnte der 78 Jahre alte Grazer noch nicht sagen. "Wir haben keine schlüssige Erklärung", sagte Marko im "ORF". "Es ist etwas, das völlig neu aufgetreten sein muss. Ob es ein Defekt ist, in der Elektronik liegt oder was auch immer", rätselte er.

Horner hadert mit dem Ergebnis

Teamchef Christian Horner ärgerte sich nach dem enttäuschenden Auftakt ohne einen einzigen Zähler: "Es ist ein brutales Ende für uns in diesem Rennen. Was nach einer ordentlichen Anzahl an Punkten aussah, hat sich am Ende einfach in Luft aufgelöst."

Doch der Red Bull kämpfte in den letzten Runden des Auftaktrennens nicht nur mit der Benzinversorgung. Weltmeister Verstappen hatte in der Endphase des Rennens ebenfalls Probleme mit der Servolenkung, wie Marko erklärte: "Er hat kaum noch lenken können."

Aber: Auch ohne die Defekte hätte Verstappen in der Schlussphase nach dem Safety Car wohl nicht mehr an Leclerc vorbeiziehen können, wie Horner zugab. "Die Ferrari waren einfach ein bisschen schneller als wir. Wir hatten unsere Chance, haben es versucht. Aber sie hatten heute das bessere Auto", so der 48 Jahre alte Brite.

"Es war nicht unser Tag", konstatierte Marko im "ORF". Weltmeister Verstappen verließ Bahrain dennoch mit einem positiven Gefühl. "Die Pace ist da, wir haben um den Sieg gekämpft. Das ist also kein großes Problem."

