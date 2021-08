Der Aston-Marton-Pilot fuhr erst weiter, als klar war, dass es Norris den Umständen entsprechend gut geht. Das Q3 wurde anschließend aufgrund des Unfalls und des Wassers auf der Strecke unterbrochen erst runde 35 Minuten später wieder aufgenommen.

Bereits kurz vor Norris‘ Unfall hatte Vettel im Boxenfunk durchgegeben, dass die Strecke nahezu unfahrbar sei. Vettel forderte: "Ich finde, sie sollten die rote Flagge zeigen. Da steht zu viel Wasser".

Wenig später kam es zum Crash von Norris. "Was zur Hölle habe ich gesagt? Rote Flagge. Unnötig", sagte Vettel sauer am Funk und fragte sein Team, ob Norris okay sei. Anschließend sorgte Vettel noch für eine bemerkenswerte Szene: Der Deutsche hielt neben dem Wrack von Norris an und erkundigte sich persönlich nach dessen Wohlbefinden.

Im Medical Center wurde der McLaren-Pilot Teamchef Andreas Seidl noch einmal geröntgt, um sicherzustellen, dass mit dem Arm alles in Ordnung ist, den er sich nach dem Unfall gehalten hatte. "Das Wichtigste ist, dass er grundsätzlich okay ist und auch wieder einigermaßen guter Stimmung."

Norris war zuvor einer der stärksten Piloten im verregneten Qualifying. Der Brite hatte sowohl im Q1 als auch Q2 mit starken Zeiten überzeugen können.

(mit Motorsport-Total.com)

