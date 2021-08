Pérez blieb zunächst noch lang im Auto sitzen - mutmaßlich in der Hoffnung, doch noch weiterfahren und das Auto reparieren lassen zu können. Doch dann hörte er am Boxenfunk: "Das war's. Stell den Motor ab!"

Da war Teammanager Jonathan Wheatley am Kommandostand schon klar, dass der Schaden am Auto für einen Rennstart irreparabel sein würde. Er funkte an FIA-Rennleiter Michael Masi: "Der Schaden an der rechten Vorderradaufhängung ist zu extrem um weiterzufahren."

Passiert war das Malheur in Les Combes, also jener Kurve, in der dieses Wochenende schon Max Verstappen und Charles Leclerc von der Strecke gedriftet sind. Pérez rutschte dabei allerdings geradeaus in die Reifenstapel.

"Er sagt, er hat plötzlich Aquaplaning gehabt", ärgerte sich Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko im "ORF". "Er hat die Mauer berührt, und das Auto ist für das Rennen nicht mehr herrichtbar." Auf konkrete Nachfrage, ob es ein Fahrfehler gewesen sei, sagte Marko: "Die Bedingungen sind am Limit. Da sollte so etwas in der Einführungsrunde eigentlich nicht passieren."

Spa-Francorchamps: Pérez zum ersten Mal seit 2014 mit DNS

Für Pérez ist es das erste DNS ("did not start") seit Malaysia 2014 (Getriebeschaden) und Monaco 2011 (nach Unfall im Krankenhaus).

Sein Teamkollege Max Verstappen hat für den Start die Pole Position inne und setzt damit Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton unter Druck.

Der Mercedes-Pilot startet von Rang drei, hinter dem Überraschungszweiten George Russell im Williams. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas steht nur auf Startplatz 13.

