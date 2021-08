Norris beginnt das Rennen am Nachmittag (15:00 Uhr im Liveticker) nun vom 14. Platz.

Der 21-Jährige war bei starkem Regen am Samstag um die vorderen Startplätze gefahren, als er in der schnellen Eau Rouge die Kontrolle verlor und hart in die Streckenbegrenzung einschlug.

Zuvor bereits hatten einige Piloten wegen des Wassers auf der Strecke eine Unterbrechung des Qualifyings gefordert

(SID)

