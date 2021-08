Max Verstappen ist am schnellsten aus der Sommerpause der Formel 1 gestartet - hat kurz vor Schluss des freien Trainings in Spa aber seinen Red Bull zerlegt. Der Niederländer drehte zum Auftakt am Freitag die beste Runde (1:44,472) und lag dabei ganz knapp vor dem Mercedes-Duo aus Valtteri Bottas und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton. Nur sieben Hundertstelsekunden trennten das Trio.

Wenige Minuten vor dem Ende der zweiten Session verlor Verstappen dann die Kontrolle über seinen Boliden und schlug mit dem Heck in die Streckenbegrenzung ein. Das Training war damit für alle Fahrer beendet.

Zuvor hatte sich Sebastian Vettel im Aston Martin auf einem ordentlichen achten Rang einsortiert. Der Heppenheimer hatte das vergangene Rennen in Ungarn nach einem wilden Verlauf als Zweiter beendet, wurde nachträglich aber wegen zu wenig Restbenzin im Tank disqualifiziert. Mick Schumacher landete im unterlegenen Haas auf dem letzten Platz.

GP von Belgien Hommage an Michael: Mick Schumacher mit Papas Helmdesign in Spa VOR EINER STUNDE

Das könnte Dich auch interessieren: Entscheidung um Bottas-Zukunft bei Mercedes angeblich gefallen

(SID)

LMP2-Drama: Führendes Kubica-Team verliert Sieg in letzter Runde

GP von Belgien Motorenstrafe droht: Max Verstappen fordert neue Formel-1-Regeln VOR 4 STUNDEN