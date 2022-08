Deswegen meint er: Zum Beispiel in Frankreich hätte Ferrari "mit normaler Schlagkraft" einen Doppelsieg einfahren müssen. Weil aber Leclerc auf P1 liegend ausschied und Carlos Sainz durch eine Motorenstrafe gehemmt war und nur Fünfter wurde, "hat man über 30 Punkte liegenlassen", so Haug.

Ergebnisse wie diese seien mit Blick auf den Zwischenstand in der Formel-1-Gesamtwertung "ein Schlag in die Magengrube", so der frühere Mercedes-Sportchef weiter. Nun werde es "sehr schwierig" für Ferrari, "Verstappen aus eigener Kraft zu schlagen".

Ad

Es sei daher "wirklich bewundernswert", meint Haug, "wie [Ferrari-Teamchef] Mattia Binotto das immer erklärt. Er hat meistens seine Maske auf, sodass man seine Gesichtszüge nicht sieht. Aber er macht das immer mit einer Ruhe und Gelassenheit, wie er das Ganze beschreibt und nicht aus der Haut fährt. Das ist mit Sicherheit eine ganz positive Eigenschaft."

GP von Belgien "Hat sehr schwach angefangen" - Ralf Schumacher mit Sorge um Mick VOR 2 STUNDEN

Zuletzt hatte Binotto nach dem Ungarn-Grand-Prix erklärt, Ferrari sehe keinen Bedarf, sein Formel-1-Projekt neu auszurichten. O-Ton: "Es gibt nichts, das wir ändern müssten." Und erneut: "Wenn ich mir die Bilanz der ersten Saisonhälfte ansehe, dann gibt es keinen Grund, warum wir etwas ändern sollten."

Binotto: Ferrari verfügt "über viel Potenzial"

Tatsache ist aber: Durch technische Defekte und Fahrfehler hat Ferrari in der Saison 2022 bereits mindestens in drei Fällen potenzielle Rennsiege verloren, zum Beispiel beim Spanien-Grand-Prix und eben auch in Frankreich.

Sein Team, so beteuerte Binotto, verfüge aber "noch immer über viel Potenzial". Bereits vor Ungarn hatte der Ferrari-Teamchef erklärt, Ferrari könne theoretisch alle noch ausstehenden Rennen in diesem Jahr gewinnen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: 2023 noch nicht Schluss? Hamilton spricht über Zukunftspläne

Mercedes-Pilot Russell verrät: So ist das Verhältnis zu Hamilton

Formel 1 Saisonende in Las Vegas: Rennen in Kombination mit Abu Dhabi VOR EINEM TAG