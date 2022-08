Sein Team hatte mehrere Powerunit-Komponenten ohne Genehmigung des Weltverbandes FIA ausgetauscht.

Red-Bull-Star Verstappen startet damit von Rang 14, Leclerc direkt dahinter. Haas-Pilot Schumacher geht das 14. Saisonrennen von Platz 19 an.

Ad

Zahlreiche Piloten haben in Spa-Francorchamps bewusst Strafen für den Austausch von Motorteilen und Getriebe in Kauf genommen. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in den Ardennen gibt es viele gute Überholgelegenheiten.

GP von Belgien Nächster Ferrari-Bock: Leclerc spielt Reifen-Fauxpas herunter VOR 14 STUNDEN

Verstappen hatte das Qualifying am Samstag klar für sich entschieden, viele Kontrahenten rechnen deswegen mit einer Aufholjagd des WM-Spitzenreiters.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Trotz Strafversetzung: Marko traut Verstappen Sieg in Spa zu

(SID)

Mercedes-Pilot Russell verrät: So ist das Verhältnis zu Hamilton

GP von Belgien Formel 1: GP von Belgien live im TV, Stream und Ticker UPDATE 25/08/2022 UM 22:12 UHR