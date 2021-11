Die Art und Weise, wie der Brite durch das Feld pflügte, war neben seiner fahrerischen Klasse vor allem auch auf die technische Überlegenheit seines Boliden und im Speziellen seiner Powerunit zurückzuführen.

Hamilton musste den Sprint nach seiner Disqualifikation im Qualifying von ganz hinten aufnehmen, fuhr bis auf Rang fünf, wurde für das Rennen wegen seiner Motorenstrafe um fünf weitere Plätze strafversetzt und gewann. "Die Überlegenheit an diesem Wochenende war einfach herausragend", sagte Alonso und fühlte sich damit an die ersten Hybridjahre zurückerinnert, als Mercedes in eigenen Sphären unterwegs war.

"Das ist ja nicht neu in der Formel 1. Sie haben sieben Weltmeisterschaften wegen dieser Überlegenheit gewonnen, so ist es halt. Es liegt jetzt an uns, den anderen Teams, aufzuholen und unser Paket zu verbessern, unseren Motor und unsere Aerodynamik", stellte der 40-Jährige klar.

Brasilien hätte gezeigt, dass die Autos näher zusammenrücken müssen. Schon in Monza war Bottas von ganz hinten auf das Podium nach vorne gefahren, Hamilton toppte das noch. "So sollte kein Sport funktionieren", meinte Alonso.

Alonso zieht Basketball-Vergleich: Wie "unterschiedlich große Körbe"

Zur Untermauerung zog er erneut einen seiner berüchtigten Quervergleiche zu anderen Sportarten. "Als Fahrer sieht es einfach sehr falsch aus, was du da siehst. Es ist so, ich weiß auch nicht, wie wenn du Basketball spielst und es gibt unterschiedlich große Körbe für dich und das andere Team. Wenn sie auf einen großen Korb zielen und du auf einen kleinen, wirst du immer verlieren", sagte der zweimalige Weltmeister.

So, wie Brasilien gelaufen ist, werde es den anderen Fahrern nicht gerecht. "Wir sind alle professionelle Rennfahrer. Wir haben uns alle unserem Sport verschrieben. Wir trainieren viel, arbeiten im Simulator, riskieren jedes Mal unser Leben. Aber dennoch sind wir in jedem Rennen eine Runde zurück, und für Katar wissen wir das auch schon im Voraus. Das ist der einzige Sport, in dem so etwas passiert", schüttelte er den Kopf.

Entsprechend wichtig seien laut Alonso daher die neuen Regeln im kommenden Jahr, die die Karten in der Formel 1 neu mischen sollen. "Man versucht, den Sport etwas fairer zu machen. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt", sagte er.

Alonso warnt: "Kinder verlieren die Hoffnung, dass sie selbst Champions sein können"

Alonso selbst weiß, wie es an der Spitze aussieht. 2005 und 2006 gewann er die Formel-1-WM, haushoch überlegen war er aber in der Langstrecken-WM. Der Spanier ist überzeugt, dass solche Dominanzen dem jeweiligen Sport auf Dauer schaden.

"Vor zwei Jahren hatte ich das Privileg, in der WEC im Toyota zu sitzen und solch ein überlegenes Auto zu haben. Aber wenn ich an die Kinder denke, die in diesen Sport kommen, und dann sehen, dass ein Auto zwei andere auf nur einer Geraden überholt, dann verlieren sie die Hoffnung, dass sie selbst eines Tages Champions sein können", warnte er.

