Bereits vor dem Rennen hatte Vettel mit einem T-Shirt eine klare Botschaft an die Formel-1-Zuschauer vor Ort gesendet.

"Please don't litter - keep it clean" lautete die Nachricht, also "Hinterlasst bitte keinen Müll - haltet alles sauber."

Der offizielle Twitter-Kanal der Königsklasse des Motorsports teilte ein Video von der Aufräumaktion und schrieb: "Nach einem schwierigen Rennen blieb Sebastian Vettel mit einer Gruppe von Fans da und half dabei in Silverstone aufzuräumen."

Sein Rennstall Aston Martin twitterte zudem: "Sonntagabend in Silverstone. Der Grand Prix ist vorbei. Aber für Seb endet das Rennen um den Planeten niemals." Der umweltbewusste Deutsche leistete somit trotz eines enttäuschenden Rennens seinen Beitrag, dass die Strecke nach der Abreise der Formel 1 in sauberem Zustand hinterlassen wurde.

