Rekordweltmeister Lewis Hamilton geht überraschend von Startplatz eins in das erste Sprintrennen der Formel-1-Geschichte - und er darf beim Heim-Grand-Prix auf ein Comeback im Titelkampf hoffen.

Der Mercedes-Pilot gewann das Qualifying am Freitagabend in Silverstone und verwies WM-Spitzenreiter Max Verstappen um sieben Hundertstel auf Rang zwei. Dritter wurde Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas.

Im Sprint am Samstag ( 17:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de ) geht es dann allerdings erst um die Startplätze für den Grand Prix am Sonntag. Die Königsklasse testet dieses Format in Silverstone erstmals.