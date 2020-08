Die Formel 1 macht es wie Borussia Mönchengladbach und stellt für den Grand Prix von Italien (6. September) Pappkameraden auf den Tribünen auf. "Face for Fan" heißt die Initiative, bei der die Anhänger für knapp 40 Euro ihr Bild im Autodrom von Monza aufstellen lassen können. Ein Teil der Erlöse soll Benefiz-Zwecken im Kampf gegen das Coronavirus zugute kommen.

Die Königsklasse fährt seit ihrem Saisonstart Anfang Juli hinter verschlossenen Türen und hofft, dies im Laufe des Jahres ändern zu können. Die Organisatoren des Großen Preises von Russland in Sotschi (27. September) gehen das Thema offensiv an und haben nach eigenen Angaben den Ticketverkauf gestartet.

So sollen 50 Prozent der Tribünenkapazität im Olympiapark genutzt werden, sagte Alexej Titow vom Rennpromoter Rosgonki kürzlich dem Fachmagazin "Autosport": "Das bedeutet, dass die maximale Anzahl der Fans 32.000 nicht überschritten wird."

Formel 1 Agreement unterschrieben: Ferrari bleibt der Formel 1 erhalten VOR 16 STUNDEN

Am 11. Oktober soll die Formel 1 am Nürburgring fahren, die Rennstrecke in der Eifel empfing am vergangenen Wochenende im Rahmen des ADAC GT Masters schon in begrenzter Zahl Zuschauer. Rückschlüsse auf die Möglichkeiten im Rahmen des Formel-1-Rennens seien aber noch nicht möglich, teilte Pressesprecher Alexander Gerhard auf "SID"-Anfrage mit.

Die erfolgreiche Durchführung des GT Masters zeige jedoch grundsätzlich, "dass unser Konzept auch in der Praxis funktioniert. Die Kreisverwaltung Ahrweiler, als zuständige Genehmigungsbehörde, hat sich hiervon auch vor Ort überzeugt".

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Ferrari-Boss macht Schumacher Hoffnung auf F1-Cockpit

Play Icon WATCH Alonso über sein Comeback: "Stoppuhr entscheidet, nicht Alter" 00:00:28

GP von Spanien Bottas verzweifelt an Hamilton: "Gleitet mir durch die Finger" VOR 17 STUNDEN