Dem viermaligen Weltmeister Vettel habe diese Hilfe aus der Chefetage dagegen schon seit einer Weile gefehlt, so der 73-Jährige. Vettel muss Ferrari am Ende der Saison nach sechs gemeinsamen Jahren verlassen, den erhofften WM-Titel gewann er in dieser Zeit nicht. Dennoch sei die Zusammenarbeit kein Missverständnis gewesen.