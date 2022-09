Beim Großen Preis von Italien in Monza steht das Heimspiel von Ferrari an.

Die Scuderia um Charles Leclerc hat allerdings so gut wie keine realistischen Titelchancen mehr. Zu groß ist der Vorsprung von Max Verstappen.

Immerhin konnte Carlos Sainz im Ferrari im Training am Freitag die schnellste Runde drehen

Gelber Ferrari begeistert in Monza - Schumacher abgeschlagen

Hier erhaltet Ihr alle unsere Informationen zum GP von Italien in Monza.

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Das ganze Rennwochenende in Monza gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "WOWTV", dem ehemaligen "SkyTicket".

