Für Red Bull war es der sechste Fahrertitel nach den vier Siegen mit Sebastian Vettel in den Jahren 2010 bis 2013.

"Es vier Rennen vor Schluss zu schaffen, ist wirklich eine bemerkenswerte Leistung", kommentiert Teamchef Christian Horner den erneuten Titelerfolg nach 2021 und betont: "Max war in diesem Jahr auf einem anderen Planeten. Er hat diese Meisterschaft dominiert, ist mit solcher Reife und Überzeugung gefahren."

"Natürlich war es weit weniger kontrovers als das letzte Rennen in Abu Dhabi", zieht der Brite den Vergleich. Aber: "Ein Meisterschaftssieg ist ein Meisterschaftssieg. Dieses Mal ist der Blutdruck viel niedriger als in Abu Dhabi. Aber es bedeutet genauso viel."

Verstappen: Nach erstem Titel weniger Erwartungsdruck

"Und was Max betrifft ... Mit dem Titelgewinn im vergangenen Jahr Weltmeister und der Nummer eins auf dem Auto ist er in diesem Jahr mit so viel Überzeugung gefahren und hat den Titel auf so dominante Weise verteidigt. Es war eine Freude zu sehen, wie er in diesem Jahr ein neues Niveau erreicht hat", so Horner.

In dem Zusammenhang stimmt der Red-Bull-Teamchef, dass Fahrer nach dem Gewinn ihres ersten Titels oft unter weniger Druck stehen und sich so steigern können.

"Das letzte Jahr war so ein Schwergewichtskampf zwischen zwei Titanen", blickt er auf das Duell mit Lewis Hamilton zurück. "Und ich denke, nachdem er im letzten Jahr die Weltmeisterschaft gewonnen hat, nimmt das den Erwartungsdruck von seinen Schultern - so war es bei Sebastian und so war es bei Max."

"Er ist in der Form seines Lebens. Er fährt unglaublich gut. Das Team arbeitet auf einem außergewöhnlich hohen Niveau. Die Stärke und Tiefe, die wir in der Organisation haben, ist immens. Wir sind sehr stolz auf ihn und werden diesen Moment genießen."

Red Bull will Konstrukteurstitel fix machen

Gleichzeitig aber liege der Fokus darauf, die Führung in der Konstrukteurswertung zu manifestieren. "Das Wichtigste für uns ist der Konstrukteurstitel", sagt Horner. "Nach acht Jahren ist kein anderes Team auch nur annähernd in der Lage gewesen, ihn zu gewinnen. Hoffentlich können wir das in diesem Jahr schaffen."

Was das Rennen in Suzuka angeht, unterstreicht der Red-Bull-Teamchef, dass es für Verstappen trotz des dominanten Sieges über Charles Leclerc nicht einfach gewesen sei.

"Wir hatten einen furchtbaren Start, er hatte ziemlich viel Wheelspin", analysiert Horner die ersten Meter, auf denen Leclerc an Verstappen vorbeizog. "Aber dann wählte Max die alte Kart-Linie außen herum. Und er war voll dabei. Ich habe in der Pause mit ihm gesprochen und er sagte: 'Schau, ich habe es riskiert!'"

"Charles ließ ihm genug Platz, und er setzte den Zug durch. Und ja, es war großartiges Racing in diesen ersten beiden Kurven", schwärmt Horner. Trotz der scheinbaren Leichtigkeit, mit der Verstappen eine Lücke aufmachte, blieb es ein tückischer Nachmittag.

"Es ist eine ganze Menge los", so Horner. "Die Strecke begann abzutrocknen. Und diese Reifen mögen die Energie nicht, besonders im ersten Sektor, man kann ihnen sehr viel Schaden zufügen. Max hat den Schlupf kontrolliert, die Temperatur kontrolliert, die Reifen geschont und hatte am Ende einen großen Vorsprung."

"Wir dachten, uns würde ein Punkt fehlen. Also überlegten wir, für die schnellste Runde an die Box zu fahren. Aber es war nicht sicher, ob Checo Charles überholen würde."

25 Sekunden auf Leclerc in über 20 Runden

Am Ende führte eine Zeitstrafe für Leclerc dazu, dass Perez Platz zwei erbte und Verstappen vorzeitig Weltmeister wurde, da - zur Überraschung vieler - trotz verkürzter Renndistanz volle Punkte vergeben wurde. Verstappen reichte also ein Sieg ohne schnellste Runde.

"Nach ein paar schwierigen Rennen zu Beginn der Saison hat sich das Team berappelt und Max die Meisterschaft mit der Art und Weise, wie er gefahren ist, dominiert. Das war auch hier wieder eine absolut dominante Fahrt. Was hat er gemacht? 25 Sekunden auf Charles in über 20 Runden war eine enorme Leistung."

"Und Checo wurde auch noch Zweiter", freut sich Horner über den Doppelsieg. "Fantastisch für ihn und seine Meisterschaft. Für die Konstrukteure sind es ebenfalls wichtige Punkte. Ich bin absolut zufrieden mit dem Ergebnis und denke, Max ist ein verdienter Champion."

