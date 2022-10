Und das obwohl statistisch bei Mick Schumacher noch einiges an Luft nach oben besteht: Denn der Formel-2-Champion von 2020 fuhr er in dieser Saison in nur zwei von 18 Rennen in die Punkte. Im Juli hatte er mit seinen beiden Top-10-Platzierungen in Silverstone und Spielberg ein echtes Hoch, doch seitdem ging er wieder sieben Mal in Folge leer aus.

Dennoch hat man bei Haas den Aufwärtstrend Schumachers erkannt, der Teamkollege Kevin Magnussen immer öfter im Griff hat. Chefingenieur Ayao Komatsu erklärte nun, dass die ersten Punkte in Silverstone damals enorm befreiend für ihn gewesen seien. "Und danach hat er die Leistung in Spielberg folgen lassen. Das Vertrauen ist also da", sagte Komatsu.

Ad

Er lobte: "Er sitzt immer mit seinen Ingenieuren zusammen und versucht zu verstehen, was er falsch gemacht hat und wo er sich am Freitagabend verbessern kann. Er arbeitet immer hart. Nach anderthalb Saisons seit seinem Debüt hat sich das endlich ausgezahlt."

Formel 1 Mercedes-Technikchef erklärt Auf und Ab: "Bekamen Tritt in den Hintern" UPDATE GESTERN UM 14:43 UHR

"Er war immer nahe dran, Punkte zu holen, aber er konnte sie nicht erreichen. Aber als er sie in Silverstone bekam, war das ein großer Schritt. Ja, er hat sich dieses Jahr enorm verbessert."

Vier Rennen bleiben Schumacher in diesem Jahr noch, um seinen Aufwärtstrend auch in Punkte umzumünzen und damit seine Chancen auf einen Vertrag für die kommende Saison zu steigern. Die nächste Möglichkeit bietet sich ihm am 23. Oktober beim Großen Preis der USA in Austin/Texas.

Das könnte Dich auch interessieren: "Auf anderem Planeten": Horner erklärt Verstappens Stärke

Mercedes-Pilot Russell verrät: So ist das Verhältnis zu Hamilton

Formel 1 "Einfach nicht akzeptabel": F1-Fahrer fordern Kran-Verbot UPDATE GESTERN UM 12:39 UHR