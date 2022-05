Wäre er in seine Garage gefahren und am Auto gearbeitet worden, sei es auch nur zum Reifenwechsel, hätte das ausgereicht, um ihn wegen Regelverstoßes zu bestrafen.

Doch dank der schnellen Reaktion seines Ferrari-Teams konnte Leclerc einer möglichen Strafe entkommen: Es forderte den Monegassen zum Anhalten auf, während Mechaniker ihm zu Hilfe kamen, um sein Auto zurück zur Kontrollwaage zu schieben. Die Überprüfung bestand Leclerc schließlich ohne Probleme. Damit ist ihm der Start von der Pole Position bei seinem Heim-Grand-Prix nicht mehr zu nehmen

Der 24-Jährige gestand, den Hinweis zum Abbiegen auf die Waage schlichtweg nicht gesehen zu haben: "Es ist hier sehr knifflig, denn wir kommen an die Box und ich weiß nicht einmal, wo das Schild ist, ob es rechts oder links ist. Aber es ist sehr weit, weit rechts oder weit links, also schaut man nicht in diese Richtung."

Deswegen habe er den Aufruf verpasst. "Zum Glück hat das Team den Alarm gesehen und mir einfach gesagt, ich solle anhalten. Sie haben mich dann zurückgeschoben. Es war nicht schön, danach in der gleichen Gruppe wie die anderen zu sein, aber wir haben uns aus dieser kniffligen Situation wieder herausgearbeitet."

Leclerc im Glück: Strenge Regeln greifen nicht

Eine Strafe muss der Polesetter wegen des fast verpassten Wiegens nicht fürchten, auch wenn die Regeln der Formel 1 in diesem Punkt ziemlich streng sind. So musste zum Beispiel Pierre Gasly in Bahrain 2019 aus der Boxengasse starten, nachdem er im Training eine Gewichtskontrolle verpasst und sein Team am Auto gearbeitet hatte.

Die Strafen können sehr hart ausfallen: "Im Falle eines Verstoßes gegen diese Bestimmungen für das Wiegen der Autos können die Stewards den Fahrer um eine von ihnen als angemessen erachtete Anzahl von Startplätzen zurückstufen oder ihn vom Sprint oder dem Rennen disqualifizieren", heißt es im Reglement.

Leclerc hat Glück. Denn das Verpassen einer Gewichtskontrolle wird nur dann nicht bestraft, wenn die Teams sofort auf den Fehler ihrer Fahrer reagieren - wie bei ihm. Wobei er kein Einzelfall ist, denn in Monaco hat sich ein solche Szenario schon zweimal zugetragen.

2019 übersahen sowohl Sergio Perez als auch Nico Hülkenberg im Qualifying den Aufruf zum Wiegen. Doch wie bei Leclerc reagierten auch hier die Teams rechtzeitig und schickten ihre Fahrer zur Überprüfung zurück, bevor irgendwelche Arbeiten am Auto vorgenommen wurden. Strafen gab es damals wie heute nicht.

