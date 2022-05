Und Max Verstappen könnte sich gut damit arrangieren, seine Formel-1-Karriere zu beenden, ohne für ein weiteres Team gefahren zu sein.

Nach 2028 "könnte ich aufhören", meinte er. "Ich bin schon in der Formel 1, seit ich 17 war. Das ist eine lange Zeit. Und vielleicht will ich ja auch mal was anderes machen. Wenn ich 31 bin, bin ich vielleicht am Zenit meiner Karriere oder schon nicht mehr so gut. Ich weiß es nicht. Und ich will noch andere Rennen fahren, auf der Langstrecke zum Beispiel."

Ad

Es sei generell aber "schwierig abzusehen", was in so weiter Zukunft passiere, meinte der Niederländer, der vor dem siebten Saisonlauf in Monaco die WM anführt, weiter.

GP von Monaco Mick Schumacher zu Aston Martin? Drei Gründe, die dafür sprechen VOR 5 STUNDEN

"Wenn ich 2028 um den Titel kämpfe, wäre ich ja blöd, plötzlich aufzuhören. Wann auch immer du eine Titelchance hast, willst du sie natürlich nutzen", so Verstappen.

Lese den gesamten Artikel auf Motorsport-Total.com

Das könnte Dich auch interessieren: Binotto gesteht: Budgetgrenze einzuhalten für Ferrari "unmöglich"

Mercedes-Pilot Russell verrät: So ist das Verhältnis zu Hamilton

GP von Monaco Hamilton hadert in Monaco: "Mir fallen die Augen aus den Höhlen" VOR 17 STUNDEN