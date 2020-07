Weltmeister Lewis Hamilton und Mercedes haben auch das zweite freie Training der neuen Formel-1-Saison in Österreich dominiert. Hamilton setzte mit 1:04,304 die schnellste Zeit und lag damit 0,197 vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Sebastian Vettel belegte im Ferrari mit deutlichem Rückstand den vierten Rang (+ 0,657 Sekunden). Dritter wurde Sergio Pérez im Racing Point.

Alles neu in der Formel 1, nur die Rollen bleiben unverändert: Weltmeister Lewis Hamilton hat im ersten Freitagstraining der verspätet gestarteten Saison mal wieder den Ton angegeben. Im neuerdings schwarz lackierten Mercedes setzte der Brite in 1:04,304 Minuten die Bestzeit auf dem Red-Bull-Ring - und versetzte den ohnehin nicht allzu großen Hoffnungen von Sebastian Vettel und Ferrari gleich einen Dämpfer.

Der Heppenheimer kam an seinem 33. Geburtstag in Spielberg zu Beginn seiner Abschiedstournee bei den Roten nicht über Rang vier hinaus, der Rückstand des Hessen auf Hamilton betrug 0,657 Sekunden. Immerhin: Vettels Teamkollege Charles Leclerc schwächelte bemerkenswert und wurde lediglich Neunter (+0,994).

Hamilton jagt Schumachers Rekord - Ferrari weit weg

Dem Briten, der seine siebte Weltmeisterschaft und damit die Egalisierung des Rekords von Michael Schumacher anpeilt, konnte am ehesten noch sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas (+0,197) folgen. Auf Rang drei reihte sich der Mexikaner Sergio Pérez (+0,641) im Racing Point ein, das Team hatte über den Winter eine Art Kopie des Weltmeister-Mercedes von 2019 gebaut. Red-Bull-Star Max Verstappen, Spielberg-Sieger 2018 und 2019, belegte nur den achten Rang mit 0,911 Sekunden Rückstand.

"Nach dem Test in Barcelona war klar, dass wir nicht da waren, wo wir sein wollten", sagte Vettel am Donnerstag. Der Trend wurde zumindest auf einer schnellen Runde nicht besser - zumal Ferrari anders als Mercedes und Red Bull keine technischen Updates nach Spielberg mitbrachte.

Die äußeren Bedingungen mit bedecktem Himmel und einigen Regentropfen waren allerdings nicht repräsentativ für das weitere Wochenende: Am Samstag und Sonntag werden viel Sonnenschein und Temperaturen über 25 Grad erwartet.

Mercedes mit DAS-System - Red Bull überlegt Protest einzulegen

Mercedes setzte das ebenso revolutionäre wie umstrittene DAS-System ein, mit dem der Pilot durch Ziehen am Lenkrad auf der Geraden die Spur verstellen kann. Kontrahent Red Bull hatte sich im Vorfeld des Großen Preises von Österreich (Sonntag, 15.10 Uhr im Eurosport Liveticker) einen Protest offengehalten.

In Spielberg, wo die Saison wegen der Corona-Pandemie mit fast viermonatiger Verspätung anrollt, zeigt sich die Formel 1 in ungewohntem Gewand. Die Ränge bleiben zum ersten Mal in der 71-jährigen Geschichte der Rennserie leer, die Teammitglieder müssen sich an Abstandsregeln halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Coronatests absolvieren und dürfen ihre vom Automobil-Weltverband FIA zugewiesene "Blase" nicht verlassen.

Dazu hat sich die Formel 1 das Thema Gleichberechtigung auf die Fahne geschrieben. Alle Boliden tragen den Slogan "We Race As One", verziert mit einem Regenbogen. Mercedes ging mit dem Beschluss der Umlackierung seines traditionell silbernen Boliden für die gesamte Saison noch einen Schritt weiter. Es ist auch eine Verneigung vor Hamilton, der in den vergangenen Wochen seine Berühmtheit für die Bewegung "Black Lives Matter" einsetzte.

