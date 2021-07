Publiziert 02/07/2021 Am 11:20 GMT

Der Rekordweltmeister, der im Mercedes nicht über Rang sieben hinauskam. "Die Reifen sind alles andere als bereit", klagte der Engländer im Boxenfunk über Temperaturprobleme.

Der Heppenheimer Sebastian Vettel, der am Samstag 34 Jahre alt wird, wurde im Aston Martin zum Auftakt nur 15. (+1,301), Haas-Pilot Mick Schumacher belegte den 17. Platz (+1,440).

Die Aussagekraft der Einheit war allerdings überschaubar. Alle Teams waren zum Testen von Reifenprototypen verpflichtet und wendeten dafür jeweils eine knappe halbe Stunde auf. Dennoch untermauerte Red Bull seine Favoritenstellung auf den Sieg beim neunten Saisonrennen am Sonntag (15:00 Uhr).

GP von Österreich Aston-Martin-Team verhöhnt Vettel nach deutschem EM-Aus VOR 20 STUNDEN

Mercedes, Weltmeisterteam der vergangenen sieben Jahre, ist nach vier sieglosen Rennen in Folge unter Druck. Während Red Bull weiter beständig Verbesserungen am diesjährigen Boliden vornimmt, hat Mercedes seinen Fokus stärker auf die kommende Saison verlagert, wenn ein neues technisches Reglement greift.

Verstappen: Gewaltige Unterstützung aus der Heimat

Hamilton investierte zuletzt viel Zeit im ungeliebten Simulator, um aus dem bestehenden Paket etwas mehr rauszuholen. Der siebenmalige Champion liegt bereits 18 WM-Punkte hinter Verstappen. Der 23-jährige Niederländer, dreimaliger Sieger in Spielberg, erhält gewaltige Unterstützung aus der Heimat.

Die Corona-Beschränkungen in Österreich sind seit dem 1. Juli massiv gelockert, die Ränge entlang der Strecke waren bereits am Freitag gut und vornehmlich mit Fans in Oranje gefüllt.

Das könnte Dich auch interessieren: Trotz Misserfolg: Mercedes verteidigt "Scheunentor-Heckflügel"

(SID)

Raikkönen jagt Schumacher-Rekord: Die Topfacts zum GP Portugal

Formel 1 Früher an später denken: Wie teuer wird der Mercedes-Balanceakt? VOR EINEM TAG