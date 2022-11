"Es ist wirklich schwierig, im Paddock Freundschaft zu schließen, besonders mit dem Teamkollegen", weiß der Österreicher. "Aber was ich sehe, ist eine wirklich respektvolle und konstruktive Zusammenarbeit", sagte er über sein Fahrerduo.

"Ich habe vorher noch nie zwei Fahrer erlebt, die sich im Meeting gegenseitig Fragen stellen wie 'Was für ein Gefühl hattest du in der Kurve?' oder 'Hattest du das gleiche Problem?' Es gibt einen aktiven Austausch, die Karten werden nicht nah an der Brust gehalten. Das ist gut für uns", betonte der Teamchef stolz.

Ad

Was das teaminterne Duell der Mercedes-Kollegen angeht, zeigt sich ein recht ausgeglichenes Bild. Im Rennen steht es 10:10, wobei Hamilton zwar einmal mehr auf dem Podest stand, Russell aber insgesamt etwas mehr Punkte sammeln konnte: 231 zu 216.

Formel 1 Vettel versteigert Platz auf Helm: "Möchte, dass ihr dabei seid" UPDATE GESTERN UM 10:48 UHR

Bei den Qualifyings liegt Hamilton mit 12:8 leicht vorne. Die einzige Mercedes-Pole holte aber Russell beim Grand Prix von Ungarn.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Astronomische Ticketpreise für Las Vegas: Gekauft wird trotzdem

Norris: WM-Titel für McLaren "in den nächsten Jahren" möglich

Formel 1 Setzt Audi 2026 auf Schumacher? Ex-Fahrer tritt auf die Bremse UPDATE GESTERN UM 20:52 UHR