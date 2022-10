Verstappen kann beim Nachtrennen am Sonntag (14:00 Uhr im Liveticker) seinen zweiten WM-Titel vorzeitig perfekt machen, dazu muss allerdings vieles zusammenpassen. Um fünf Rennen vor Schluss erneut als Weltmeister festzustehen, muss Verstappen gewinnen. Gleichzeitig darf Sergio Perez im anderen Red Bull höchstens Vierter werden, Leclerc höchstens Achter. Teamkollege Perez wurde am frühen Samstagabend Ortszeit Fünfter.

Nach sonnig-schwülen Tagen in Singapur begann der Samstag mit anhaltendem, schwerem Regen, der erst kurz vor Beginn der dritten Session nachließ. Das Abschlusstraining hatte damit einen völlig anderen Charakter als die ersten beiden Sessions am Freitag. Auch da war Ferrari am schnellsten, Red Bull dagegen arbeitete viel am Setup, Verstappen verbrachte nur wenig Zeit auf der Strecke.

Mick Schumacher, der sich bei Haas weiterhin für einen Vertrag für 2023 empfehlen muss, zeigte sich an seinem zweiten Tag auf dem Stadtkurs leicht verbessert. Er landete auf Rang 14, vier Zehntel trennten ihn noch vom Teamkollegen Kevin Magnussen (11.). Schumacher fährt erstmals in Singapur.

Sebastian Vettel dagegen ist Rekordsieger, hat schon fünfmal im Stadtstaat gewonnen, in diesem Jahr tritt er letztmals an. Der Ex-Weltmeister wurde Achter, der Aston Martin lief im Regen gut - Teamkollege Lance Stroll landete sogar auf Rang sechs.

(SID)

