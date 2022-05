"Nein, nein, nein! Ich habe keine Power mehr", rief der WM-Führende über den Boxenfunk und fragte: "Was ist passiert?"

Durch das Aus droht Leclerc in Barcelona seine WM-Führung zu verlieren. Leclerc hatte vor dem sechsten WM-Lauf 19 Punkte Vorsprung auf Red-Bull-Pilot Verstappen.

Doch auch Verstappen hatte seine Sorgen: In der Frühphase des Rennens rutschte er einmal in den Kies. In der Folge hatte der Niederländer immer wieder Probleme mit seinem DRS-System - der bewegliche Heckflügel öffnete nur unregelmäßig, sodass Verstappen lange hinter Mercedes-Pilot George Russell festhing.

