Publiziert 28/06/2021 Am 10:51 GMT

Weil er unmittelbar nach der Ziellinie stark verlangsamt hat, wurde Max Verstappen von der Rennleitung gewarnt - Ein ähnlicher Vorfall ging 2015 mächtig schief

Das hat der Rennleitung aber überhaupt nicht gefallen. "Das war keine ideale Situation. Darum habe ich gleich darauf mit dem Team gesprochen und ihnen mitgeteilt, dass wir so etwas in Zukunft nicht tolerieren werden", sagt Rennleiter Michael Masi. Eine Strafe muss Verstappen für seine Aktion aber nicht befürchten.

Die Kommissare empfanden den Jubel als potenziell gefährlich, denn kurz hinter Verstappen fuhr Williams-Pilot Nicholas Latifi über die Ziellinie.

GP von Steiermark Hamilton ratlos und enttäuscht: "Red Bull zu schnell für uns" VOR 18 STUNDEN

Der Vorfall erinnerte dabei an eine Szene aus der Formel Renault 3.5 aus dem Jahr 2015. Damals hatte der ehemalige Formel-1-Pilot Roberto Merhi an genau der gleichen Stelle nach der Ziellinie verlangsamt. Der hinter ihm fahrende Pilot erkannte die Gefahr zu spät, krachte mit vollem Tempo in Merhis Auto und überschlug sich.

Kurios: Es handelte sich damals um Nicholas Latifi, der heute ebenfalls in unmittelbarer Nähe zum Geschehen war. Merhi wurde damals von beiden Rennen am Red-Bull-Ring ausgeschlossen.

In Artikel 43.3 des Sportlichen Reglements ist festgelegt, wie ein Fahrer nach der Zieldurchfahrt feiern darf. Dabei darf er a) keinen anderen Fahrer oder Offiziellen gefährden, b) die Legalität seines Autos nicht infrage stellen und c) die Podestzeremonie nicht herauszögern.

Das könnte Dich auch interessieren: Untersuchung gegen Verstappen: FIA ermittelt nach Spielberg-Rennen

Stroll lobt Vettel: "Sebastian ist ein großartiger Teamkollege"

GP von Steiermark "Verstappen ist ein Erdbeben": Pressestimmen zur Formel 1 VOR 19 STUNDEN