Unter anderem hat Red Bull bei allen aktuellen Herstellern angefragt: "Das Naheliegendste war, eine Diskussion mit den bestehenden Zulieferern zu führen."

Mit Mercedes habe er nur ein "sehr kurzes Gespräch" geführt, so Christian Horner. Denn Toto Wolff sei nicht besonders "scharf darauf" gewesen, den größten Rivalen mit Motoren auszustatten.

Auch Renault war nicht interessiert. "Am ehesten war Ferrari bereit. Und wir hatten einige Sondierungsgespräche", bestätigte Horner.

Formel 1 Wolff: Was Mercedes aus Österreichs Euro-Aus lernen kann GESTERN AM 14:36

Doch am Ende habe Red Bull das Schicksal selbst in die Hand genommen und sich dazu entschieden, das geistige Eigentum von Honda ab 2022 zu übernehmen und in einer neu gebauten Fabrik in Milton Keynes weiterzubetreiben, unter dem Namen "Red Bull Powertrains".

Lese den gesamten Artikel auf Motorsport-Total.com

Das könnte Dich auch interessieren: Kosmetik-Chemikalien als Erfolgsfaktor: Darum ist Red Bull so stark

Historischer Monaco-GP: Alesi setzt Lauda-Ferrari in die Mauer

GP von Steiermark Gefährlicher Jubel: FIA verwarnt Max Verstappen 28/06/2021 AM 10:51