Entsprechend schmallippig reagierte der Heppenheimer danach. "Ich habe mich schwergetan, die Runde auf den Punkt zu bringen. Am Ende hatte ich dann, glaube ich, eine Reihe noch verloren mit den Tracklimits in der letzten Kurve. Es war sehr eng, aber mir hat heute das entscheidende Stück gefehlt", sagt Vettel bei "Sky".

Am Ende von Q2 wurde Vettel seine schnellste Runde gestrichen, doch am Ergebnis änderte das wenig. Einzig Ferrari-Pilot Carlos Sainz hätte er noch schnappen können, dessen Zeit ebenfalls aberkannt wurde.

"Es war sehr eng, wie gesagt. Ich habe meine Runden nicht gut getroffen, deshalb darf ich nicht überrascht sein, dass es nicht gereicht hat", sagt Vettel und ergänzt: "Ich habe einfach nicht meinen Rhythmus gefunden und überall ein bisschen verloren." Eine Erklärung hatte er zunächst nicht.

GP von Steiermark Verstappen schnappt sich die Pole in Spielberg - Vettel verpasst Q3 VOR 5 STUNDEN

Vettels entscheidende Runde hatte schon schlecht begonnen. Erst nach 23 Fahrsekunden färbte seine Rundenzeit erstmals auf grün um - sprich: sein vorheriger Versuch war bis dahin besser. Im Mittelsektor schaffte er dann eine persönliche Bestzeit, letztendlich kam er aber nicht über P14 mit 0,678 Sekunden Rückstand auf die Q2-Bestzeit von Perez hinaus. Auch wegen einer suboptimalen Kurve 10.

Zweitschlechtestes Qualifying der Saison

Nach den Trainings am Freitag hatte Vettel noch optimistisch geklungen, was die Leistung auf eine Runde angeht. Kopfzerbrechen bereitete ihm vielmehr die Rennpace. Stattdessen stand am Ende das zweitschlechteste Qualifying-Ergebnis der Saison zu Buche. Beim Saisonauftakt in Bahrain war er bereits in Q1 gescheitert. Zudem musste er sich erstmals seit Barcelona wieder Stroll geschlagen geben, der im teaminternen Qualifying-Duell zum 4:4 ausglich.

Für das Rennen zieht Vettel Hoffnung aus den vergangenen Wochenenden, auch wenn der Longrun am Freitag nicht optimal aussah. "Wenn das Qualifying nicht gut läuft, hofft man immer auf das Rennen. Natürlich wollen wir uns verbessern. Ich glaube, im Rennen geht auf jeden Fall immer was, man kann gut überholen. Schauen wir mal, was drin ist. Hoffentlich sind wir nach Kurve 1 in einer guten Position", sagt er.

Das könnte Dich auch interessieren: Großer Preis von Russland: Formel 1 startet ab 2023 in St. Petersburg

(motorsport-total.com)

In die Bande gedrückt: Totalschaden bei Bird

GP von Steiermark Vettel wird die Grünen wählen: "Wir sollten die Chancen erkennen" VOR 11 STUNDEN