Mercedes hat das erste freie Training zum Großen Preis von Ungarn in Budapest dominiert. Weltmeister Lewis Hamilton fuhr in 1:16,003 Minuten die schnellste Runde und lag damit 0,086 Sekunden vor Teamkollege und WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas. Dritter wurde Sergio Pérez (Racing Point/+0,527). Sebastian Vettel im Ferrari kam nur auf den sechsten Rang (+1,235).

Neue Strecke, altes Lied: Mercedes hat den Trainingsauftakt zum Ungarn-Grand-Prix 2020 (Das Rennen am Sonntag, 19. Juli, ab 15:10 Uhr im Eurosport Liveticker) deutlich dominiert. Auf dem Hungaroring bei Budapest wechselten sich Lewis Hamilton und Valtteri Bottas an der Spitze ab, am Ende stand Hamilton mit 1:16.003 Minuten knapp vorne. Der Abstand auf Sergio Pérez als bester Mercedes-Verfolger: mehr als 0,5 Sekunden.

Hinter Pérez klassierte sich dessen Racing-Point-Teamkollege Lance Stroll auf Position vier vor Daniel Ricciardo im Renault. Die Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel und Charles Leclerc reihten sich direkt dahinter, aber noch vor Red-Bull-Mann Max Verstappen in das Trainingsergebnis ein.

GP von Ungarn: Kubica mit Dreher auf dem Hungaroring

Robert Kubica legte nach genau einer halben Stunde im ersten Freien Training einen Dreher hin. Der Alfa-Romeo-Testfahrer, heute statt Kimi Räikkönen im Einsatz, leistete sich seinen Ausrutscher direkt nach dem Verlassen der Boxengasse, fuhr dann aber normal weiter. Diagnose: kalte Reifen.

Zum Zeitpunkt des Kubica-Drehers führte Hamilton mit 1:16.126 Minuten das Klassement an, vor Bottas und Nicholas Latifi. Einziger Fahrer ohne Zeit nach dem ersten Drittel der 90-minütigen Einheit: Pierre Gasly von AlphaTauri.

Honda erklärte wenig später: "Wir haben eine Anomalie an der Antriebseinheit festgestellt und müssen das [direkt am Antrieb] untersuchen. Das wird eine Weile dauern."

Zahlreiche Fahrer verbremsten sich in dieser Phase, darunter auch Verstappen und Hamilton sowie später Pérez.

Hamilton und Bottas steigern sich erneut

Kurz darauf gingen erste Regentropfen über dem Hungaroring nieder, aber ohne Folgen für den Fahrbetrieb. Im Gegenteil: Bottas steigerte sich in der nächsten halben Stunde auf 1:16.089 Minuten und übernahm die Spitze von Hamilton.

Nach 60 Minuten im ersten Freien Training kamen sich Latifi und Verstappen etwas zu nahe, was Verstappen mit einem Rennfahrergruß und einem eindeutigen Funkspruch zu würdigen verstand - weil er sich offenbar aufgehalten fühlte.

Hamilton drückte die Bestzeit daraufhin auf 1:16.003 Minuten und holte sich Platz eins von seinem Mercedes-Teamkollegen Bottas zurück, und das sogar auf der harten Reifenmischung, nachdem Mercedes zuvor mit den weicheren Pneus gefahren war.

