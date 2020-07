Unerlaubte Funksprüche in der Einführungsrunde haben den beiden Piloten des Formel-1-Rennstalls Haas beim Großen Preis von Ungarn nachträgliche Zehn-Sekunden-Strafen eingebracht. Der Däne Kevin Magnussen verliert damit Rang neun an den Spanier Carlos Sainz (McLaren) und erhält als Zehnter nur noch einen WM-Punkt, der Franzose Romain Grosjean büßt ebenfalls einen Rang ein und wird als 16. gewertet.

Die Rennkommissare überprüften nach dem dritten Saisonlauf den Boxenfunk und kamen zu dem Schluss, dass beide Fahrer vom Haas-Kommandostand die Anweisung erhalten hatten, noch vor dem Start die Reifen zu wechseln. Magnussen und Grosjean gingen so bei abtrocknender Strecke als einzige Piloten auf Trockenreifen ins Rennen. Gerade in der Frühphase nahmen sie vordere Plätze ein.

Weiterhin legte das Renault-Team nach dem Lauf auf dem Hungaroring wie schon in der Vorwoche in Spielberg/Österreich Protest gegen den Einsatz bestimmter Teile an den Boliden von Racing Point ein. Bei den pinkfarbenen Rennwagen werden nach Ansicht von Renault illegale Bremskühlschächte verwendet, die angeblich identisch mit denen von Weltmeister Mercedes sein sollen. Der Protest ist eine Formalie ohne Auswirkungen auf die bereits laufende Untersuchung, mit einem Ergebnis wird in einigen Wochen gerechnet.

GP von Ungarn Spektakulärer Abflug: Verstappen crasht auf dem Weg zum Start VOR 7 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: "In einer eigenen Liga": Hamilton egalisiert Schumacher-Rekord und überrundet Vettel

(SID)

Play Icon WATCH Alonso über sein Comeback: "Stoppuhr entscheidet, nicht Alter" 00:00:28

GP von Ungarn Vettels Flirt mit Aston Martin wird immer heißer: "Es ist gerade aufregend" VOR 8 STUNDEN