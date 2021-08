Damit droht Leclerc im weiteren Verlauf der Saison der Einsatz einer vierten Powerunit, was eine Startplatzstrafe nach sich ziehen würde. Ferrari selbst bezeichnete dieses Szenario als "sehr wahrscheinlich" und spricht von einem "weiteren Schlag" für Leclerc und das Team.

Neben Leclerc droht auch den beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez dieses Schicksal. Verstappens zweite Powerunit war in Silverstone durch den Unfall nach der Kollision mit Lewis Hamilton schwer beschädigt worden. In Ungarn erhielt er deshalb bereits sein drittes Aggregat, wenngleich Honda hofft, den ausgetauschten Motor doch noch reparieren und in den Pool zurückführen zu können.

Budgetgrenze sorgt für Kopfschmerzen

Perez wiederum wurde in Ungarn eines der Opfer der durch Valtteri Bottas ausgelösten Massenkarambolage, sein Motor quittierte den Dienst, nachdem sein Auto vom Mercedes heftig getroffen worden war.

Diese neuen Motoren ziehen beim Überschreiten des erlaubten Limits aber nicht nur sportliche Konsequenzen nach sich, sondern durch die Budgetobergrenze rücken auch die Finanzen in den Vordergrund.

Nachdem Red Bull sich bereits dafür stark gemacht hatte, Schäden durch fremdverschuldete Unfälle nicht zur Budgetgrenze zu zählen, hat Ferrari-Teamchef Mattia Binotto einen anderen Vorschlag.

"Ich denke, es sollte in der Zukunft Diskussionen mit den anderen Teamchefs, der FIA und der Formel 1 geben", sagte Binotto, der auf die stärkeren Konsequenzen solcher Unfälle verweist.

Binotto: Team des Verursachers sollte Schäden bezahlen

Red Bull etwa bezifferte den Schaden an Verstappens Auto nach dem Silverstone-Unfall auf etwa 1,8 Millionen Euro - Geld, das möglicherweise bei der Entwicklung für dieses oder nächstes Jahr fehlt. Die Budgetgrenze für das Jahr 2021 liegt pro Team bei 145 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 120 Millionen Euro.

Doch Binotto hält Ausnahmen von der Budgetgrenze für schwierig. "Ich denke, das ist sehr schwierig zu kontrollieren", meinte er und macht einen Gegenvorschlag. "Was wir in Betracht ziehen sollten ist, wenn ein Fahrer die Schuld trägt, dann sollte das Team des Fahrers die Schäden und Reparaturen der anderen Teams bezahlen. Das würde die Fahrer mehr in die Verantwortung nehmen", meinte Binotto.

