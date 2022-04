Dabei schien die Schadensbegrenzung, welche der italienische Rennstall nach dem desaströsen Start betrieb , acht Runden vor Schluss aufzugehen. Leclerc befand sich auf einem soliden dritten Platz und auf dem Weg zu einem weiteren Podium. Doch dann pushte der 24-Jährige in der Variante Alta zu hart und drehte sich vor den Augen tausender Tifosi.

"Wirklich schade", meinte Leclerc dazu. "Der Dreher hätte heute nicht passieren dürfen. Ich war aber zu gierig und habe den Preis dafür bezahlt", gab er sich selbstkritisch.

Ad

Aufgrund des Zwischenfalls war der WM-Spitzenreiter dazu gezwungen, sich an der Box einen neuen Frontflügel abzuholen. Letzten Endes rettete er noch den sechsten Platz ins Ziel. Die verlorenen Punkte - sieben an der Zahl - schmerzen Leclerc sichtlich. "Es ist eine Schande. Das sind sieben Punkte, die für die Weltmeisterschaft am Ende wertvoll sein könnten", führte er weiter aus. "Das sollte nicht noch einmal passieren."

Grand Prix der Emilia-Romagna "Wirklich frustrierend": Hamilton ratlos nach Imola-Schmach VOR 10 STUNDEN

Trotz eines Vorsprungs von 26 Punkten auf Titelverteidiger Max Verstappen dürften Leclerc und Ferrari aber gewarnt sein. Zwar fiel Red Bull bisher mit drei Ausfällen in vier Rennen auf, aber bei vorhandener Funktionsfähigkeit des Autos, fährt Verstappen durchaus auf Augenhöhe mit seinem Konkurrenten. Und mit 26 Punkten liegt nur ein einziger Ausfall zwischen den beiden Ausnahmekönnern.

Das könnte Dich auch interessieren:"Wirklich frustrierend": Hamilton ratlos nach Imola-Schmach

Schumacher tauscht F1-Boliden in Melbourne gegen Surfbrett

Grand Prix der Emilia-Romagna Drei Dinge, die auffielen: Ferrari flattern die Nerven vor den Tifosi VOR 14 STUNDEN