Bei Ferrari lief beim Großen Preis von Italien alles schief. Wie so häufig in dieser Saison. "Es war der schlimmste Abschluss für ein schwieriges Wochenende. Mit beiden Autos nicht über die Distanz zu kommen, ist richtig schlecht", sagte der sichtlich frustrierte Teamchef Mattia Binotto.

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison blieb die Scuderia an einem Rennwochenende ohne einen einzigen Zähler. Und das bei erst acht absolvierten Grands Prix. Die Hoffnungen auf bessere Zeiten sehen für den erfolgreichsten Rennstall der F1-Geschichte düster aus.

Der Spanier stellte seinen McLaren zunächst im Qualifying auf einen hervorragenden dritten Platz hinter den beiden überlegenden Mercedes. Im Rennen raste der 26-Jährige dann sogar auf den zweiten Rang. Nach Brasilien 2019 das zweite Podium in seiner Karriere und zugleich sein bislang bestes Resultat in der Motorsport-Königsklasse.

Doch auch ohne den turbulenten Rennverlauf in Italien wäre Sainz wohl hinter Lewis Hamilton (Mercedes) Zweiter geworden. Sainz lieferte in Monza seine mit Abstand beste Saisonleistung ab.

"Wenn heute Tifosi hier gewesen wären, wären sie stolz gewesen. Hoffentlich ist es nicht mein letztes Podest in Monza. Ich hoffe, es kommen noch viele mit Ferrari", blickte der Spanier bereits in die Zukunft. Für zwei Jahre hat er zunächst bei der Scuderia unterschrieben.

Sein Können ließ Sainz nicht nur durch seinen zweiten Platz in Monza aufblitzen. Vor allem in der Vorsaison brillierte der Formel-Renault-Champion von 2014 mit konstant guten Leistungen und raste auf Platz sechs der Fahrerwertung.

In dieser Saison stand er zu Beginn etwas im Schatten seines Teamkollegen Lando Norris. Hinzu kam viel Pech: unter anderem ein Reifenschaden in der Schlussphase in Silverstone auf Platz vier liegend sowie ein Auspuffdefekt in Spa bereits vor dem Start. Doch in den vergangenen Rennen hat Sainz Norris wieder im Griff.