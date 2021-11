Seine körperliche Verfassung war in diesem Jahr bereits ein Thema. Nach dem Rennen in Ungarn erlitt Hamilton einen Schwächeanfall, als mögliche Ursache wurde damals die Corona-Folgeerkrankung Long Covid ins Spiel gebracht. Hamilton war im vergangenen Dezember positiv auf Corona getestet worden und hatte das vorletzte Saisonrennen 2020 verpasst.

Nach dem Rennen in Ungarn berichtete Hamilton von anhaltenden körperlichen Problemen. "Ich habe alles ein bisschen verschwommen wahrgenommen. Ich kämpfe irgendwie schon das ganze Jahr mit meiner Gesundheit. Nach dem, was im vergangenen Jahr passiert ist, gesund zu bleiben, ist für mich gerade ein bisschen ein Kampf", sagte er damals.

Doch nun scheint Hamilton wieder komplett fit zu sein. "Ich fühle mich großartig. Ich bin in meiner besten körperlichen Verfassung in diesem Jahr", sagte Hamilton nun nach seinem dominanten Sieg in Katar: "Zu Beginn des Jahres war es nicht so, aber jetzt fühle ich mich besser."

Hamilton: "Auto besser als je zuvor"

Doch nicht nur seine körperliche Verfassung habe sich verbessert. Auch das Auto sei stärker geworden, und das ohne Updates. "Das Auto fühlt sich besser an als je zuvor und ich gehe positiv in diese nächsten paar Rennen. Die sollten unserem Auto liegen", blickte er voller Vorfreude voraus.

Doch wo genau hat sich die Performance des Silberpfeils verbessert? Seinen neuen Motor aus Brasilien etwa hatte er in Katar gar nicht im Auto. "Wir haben das Auto im Verlaufe des Jahres einfach besser verstanden. Wir haben es geschafft, mehr Performance aus dem Auto herauszuholen, ohne Updates zu bringen. Wir hatten seit Silverstone kein Update mehr", stellte der siebenmalige Weltmeister klar.

Umso "phänomenaler" seien daher die schrittweisen Verbesserungen. Dennoch hebt er auch Red Bulls Qualitäten hervor. "Ich denke, es ist sehr eng zwischen den beiden Autos. Das schafft die Voraussetzungen für ein tolles Duell. Ich denke einfach, dass wir bei den vergangenen beiden Rennen einfach insgesamt einen bessern Job gemacht haben. Ich hoffe, dass wir das in die nächsten zwei mitnehmen können", sagte Hamilton.

