Erst dahinter sortierten Verstappen im Red Bull und Hamilton ein. Im Training trennte die beiden nicht mal eine Zehntelsekunde, in der WM sind es vor dem drittletzten Saisonrennen am Sonntag (15:00 Uhr MEZ im Liveticker) nur 14 Punkte.

Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel schloss den ersten Tag auf dem Losail Circuit als Neunter ab, Mick Schumacher landete im Haas auf Rang 19.

Im ersten freien Training hatte Verstappen noch die mit Abstand schnellste Runde gedreht und und distanzierte Hamilton um mehr als sieben Zehntelsekunden distanziert. Sebastian Vettel landete auf Rang zwölf, Mick Schumacher wurde 18.

Abseits der Strecke gab es zudem eine nicht unwichtige Entscheidung. Mercedes hatte unter der Woche eine Untersuchung gegen Verstappen eingefordert, nachdem dieser sich am vergangenen Sonntag in Brasilien mit einem harten Manöver gegen den späteren Sieger Hamilton verteidigt hatte. Die Regelhüter wiesen dies am Freitag aber ab , und die Blicke richteten sich wieder komplett auf das aktuelle Rennwochenende.