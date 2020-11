Formel 1

Grand Prix Türkei: Formel-1-Stars heizen über den Bosporus

Die Formel 1 ist zum ersten Mal seit 2011 wieder in der Türkei zu Gast. Zur Einstimmung auf das Rennwochenende in Istanbul heizen Alex Albon und Pierre Gasly in ihren Boliden durch die türkische Metropole und den Bosporus.

00:00:49, 87 angesehen, vor 2 Stunden