Lance Stroll startet beim Großen Preis der Türkei am Sonntag sensationell von Startplatz eins. In einem verregneten Qualifying auf dem Istanbul Park Circuit holte sich der Racing-Point-Pilot am Samstag die Pole Position vor Max Verstappen im Red Bull. Strolls Teamkollege Sergio Pérez wurde Dritter.

Der Regen in Kombination mit dem neuen Asphalt machte das Fahren auf der Strecke in der Nähe von Istanbul enorm schwierig. Zahlreiche Fahrer rutschten von der Strecke oder drehten sich. Einige landeten im Kiesbett. So musste das Qualifying in Q1 zwischenzeitlich für längere Zeit unterbrochen werden.