Allerdings sollte es dazu nicht kommen, da er in der Safety-Car-Phase verunfallte. Ein bitterer Eigenfehler, an dem der Briten zu knabbern hatte.

Er beschreibt, wie sehr er sich in Russell hineinversetzen konnte, schließlich habe auch er in der Frühphase seiner Karriere Fehler gemacht. "Ich habe das auch durchgemacht. Ich weiß, wie sich so etwas anfühlt. Deshalb wollte ich ihm nur zeigen, dass es okay ist. Man sollte sich selbst nicht zu sehr dafür niedermachen."