Sebastian Vettels Teamkollege Charles Leclerc ärgerte sich am Boxenfunk nach der Zieldurchfahrt so sehr über den Fehler in der letzten Kurve, dass er auf Englisch gleich fünfmal fluchte, er habe "einen Scheißjob" gemacht, und sich auf Italienisch sogar als "Arschloch" beschimpfte, sodass die Vermutung naheliegt, eine solche Niederlage gerade gegen Vettel tue ihm besonders weh.

Aber für Vettel, von "Motorsport-Total.com" mit dem Leclerc-Funkspruch konfrontiert, scheint das Ferrari-Stallduell kurz vor seinem Abschied nicht mehr das Allerwichtigste zu sein. Für die Dynamik im Team sei das, was in der letzten Kurve passiert ist, "wahrscheinlich irrelevant", winkte er ab.

"Er hat noch so viele Jahre vor sich, da wird er noch so oft aufs Podium fahren. Da bin ich mir sicher", zeigte sich der 33-Jährige als fairer Sportsmann. "Es ist gut, dass er sich ärgert, denn er hat einen Fehler gemacht und das Podium verloren. Aber wie gesagt: Wenn man das große Ganze sieht, spielt das für ihn keine Rolle."

"Ich bin reif genug dafür, dass ich nicht zulasse, dass wegen sowas Reibung entsteht, die dann zwischen uns steht. Ich freue mich über alles, was er erreicht und noch erreichen wird, denn er ist ein guter Junge. Es war ein hartes Rennen. Jeder von uns hätte das Auto ein paar Mal verlieren können. Aber es tut natürlich doppelt weh, wenn es in der letzten Runde passiert."

Dass Vettel jetzt den "Elder Statesman" gibt, zeigt, dass er mit Ferrari trotz allem, was geschehen ist, im Reinen zu sein scheint. Das Podium in Istanbul, womöglich sein letztes für die Scuderia, hat eine versöhnliche Kraft. Da sind sogar alle Spannungen mit Leclerc vergessen, die es in der Vergangenheit sicher gegeben hat. Man denke nur an Sotschi oder Sao Paulo 2019.