"Es war für ihn das Wichtigste, seinen Teamkollegen im Griff zu haben - und das kann man ihm bescheinigen", bewertete der 70-Jährige die erste Saison des Haas-Piloten in der Formel 1.

Mick Schumacher habe "Zeichen gesetzt und auch mal ein Auto weggeschmissen", was bei jungen Fahrern dazugehöre und fast jedem passiere.

Die Zukunft des 22-Jährigen sieht Stuck nicht beim bislang chancenlosen US-amerikanischen Haas-Team, er hofft vielmehr, dass Gerüchte über einen Wechsel zu Aston Martin sich bewahrheiten. Es könne ihm "nichts Besseres passieren", als zusammen mit Sebastian Vettel in einem Team zu fahren.

"Erstens mögen sich die beiden und zweitens hilft ihm der Sebastian auch noch, was ich unheimlich fair finde. Ich wünsche es mir für Mick", so der ehemalige Formel-1-Fahrer, der auch die mentale Stärke des jungen Schumachers nicht unerwähnt ließ.

Die Haas-Teamkollegen Mick Schumacher (vorne) und Nikita Mazepin Fotocredit: Getty Images

Stuck: Dann gewinnt Mick Rennen

"Die Situation um seinen Vater ist für einen jungen Mann wie ihn eine große Belastung. Man muss ihm dazu gratulieren, wie er das meistert, und wie er sich in der Öffentlichkeit gibt. Er ist ein eloquenter, wirklich toller Bursche - auch dank Sabine Kehm", beschreibt Stuck. Man müsse deshalb den Hut davor ziehen, was Schumacher in so jungen Jahren schon leiste.

Für die Zukunft wünsche sich der gebürtige Garmisch-Partenkirchener, "dass der nächste Schritt in einem besseren Team kommt". Dann nämlich, da ist sich Stuck sicher, werde man sehen: "Wenn Mick im richtigen Auto sitzt, dann gewinnt er auch Rennen."

