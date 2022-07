Zwischen 1993 und 2008 hielt Todt bei Ferrari die Zügel in der Hand, gewann gemeinsam mit Schumacher fünf WM-Titel. Ihre Verbindung ging jedoch weit über das Sportliche hinaus. Darum verwundert es nicht, dass der Franzose immer noch zum engsten Kreis der Familie gehört.

Nach seinem schweren Ski-Unfall im Jahr 2013 war Schumacher von der Bildfläche verschwunden, die Familie der deutschen Motorsport-Legende hielt seinen Gesundheitszustand stets geheim.

Während dieser schwierigen Zeit wich Todt seinem Freund jedoch nie von der Seite. "Aber klar, was ich wohl vermisse ist das, was wir früher zusammen gemacht haben", gab der 76-Jährige zu.

Darauf ließ der ehemalige FIA-Präsident ein emotionales Geständnis folgen: "Ja, es ist wahr: Ich schaue Rennen mit Michael."

"War so glücklich": Todt wirft Blick auf Mick Schumacher

Sobald die beiden Weggefährten gemeinsam die Rennen verfolgen, blickt Todt besonders auf Schumachers Sohn Mick. "Ich kenne Mick seit seiner Geburt", führte er aus.

"Ich war so glücklich, als er in den letzten beiden Rennen in die Punkte gefahren ist", brachte der Franzose seine Freude über Micks jüngsten Aufwärtstrend zum Ausdruck. In Silverstone (Platz acht) und Spielberg (Rang sechs) erzielte Schumacher jr. die besten Ergebnisse seiner Karriere.

Ob der 23-Jährige in naher Zukunft den Sprung an die Spitze der Formel 1 schafft, hänge laut Todt einzig von dessen Team ab. "Ich wünsche ihm, dass er die Chance bekommt, das beste Auto zu fahren", so Todt.

"Und dann wird er in der Lage sein, Rennen und Titel zu gewinnen" - und in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

