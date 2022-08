Hamilton, dessen aktueller Mercedes-Vertrag Ende 2023 ausläuft, hat wiederholt erklärt, dass er nicht die Absicht hat, sich am Ende der nächsten Saison zurückzuziehen, da der 37-Jährige der Meinung ist, dass er sowohl auf als auch neben der Strecke noch mehr erreichen kann.

Während Hamilton sich darauf konzentriert, mit Mercedes um den Weltmeistertitel zu kämpfen, engagiert er sich auch weiterhin für die Förderung von Vielfalt und Inklusion in der Formel 1 durch seine wohltätige Stiftung "Mission 44" und sieht daher keine Notwendigkeit, über einen Rücktritt nachzudenken.

Ad

"Ich denke, es ist eine Erinnerung daran, dass ich mich in dem Teil meiner Karriere befinde, in dem die Leute, mit denen ich aufgestiegen bin und mit denen ich so lange Rennen gefahren bin, aufhören werden", sagt Hamilton nach Vettels Rücktrittsankündigung in Ungarn.

Formel 1 "Ziel ist die Formel 1": David Schumacher träumt von der Königsklasse VOR 21 STUNDEN

"Irgendwann wird Fernando nicht mehr hier sein. Und danach? Dann werde ich der Älteste sein, schätze ich! Aber ich denke nicht [über einen Rücktritt] nach. Ich denke nur darüber nach, wie ich das Auto verbessern kann und welche Schritte ich unternehmen muss, um dieses Team wieder zum Sieg zu führen. Was ist der Fahrplan, um eine weitere Weltmeisterschaft zu gewinnen?"

Hamilton: Karriereende "hoffentlich noch eine Weile hin"

"Was sind die Schritte, die wir tun müssen, damit jeder in diesem Sport mehr tut, um die Arbeit, die wir in Bezug auf die Vielfalt zu tun versuchen, auch wirklich zu reflektieren? Ich denke über all diese Dinge nach. Wenn ich über den Treibstoff spreche, den ich noch im Tank habe, dann kämpfe ich immer noch für diese Dinge und habe das Gefühl, dass ich noch viel zu tun habe", sagt der Mercedes-Pilot.

Hamilton glaubt jedoch, dass er nicht mehr in der Formel 1 fahren wird, wenn er die Motivation zum Weitermachen verloren hat. Allerdings erwartet er nicht, dass dieser Zeitpunkt bald kommen wird: "Wenn ich aufhöre, werde ich immer noch Benzin im Tank haben", sagt er.

"Ich glaube nicht, dass ich aufhöre, bis ich völlig ausgebrannt bin und nichts mehr in mir habe. Aber das ist hoffentlich noch eine Weile hin", fügt der siebenmalige Formel-1-Weltmeister hinzu.

Hamilton: Wollen Sport als einen besseren Ort hinterlassen

Hamilton zollte Vettel auch Anerkennung für seinen Aktivismus, mit dem er während seiner Zeit in der Formel 1 auf Umweltfragen und humanitäre Bemühungen aufmerksam gemacht hat, und hofft, dass die Serie das fortsetzen kann, wofür sich der Heppenheimer eingesetzt hat.

"Die Arbeit, die ich versucht habe zu tun und was Seb hier versucht hat, war wirklich das Feuer zu entfachen, Gespräche zu haben, um diesen Ort als einen besseren Sport zu hinterlassen, als er war, als wir ihn gefunden haben", sagt Hamilton. "Und ich denke, Seb hat definitiv eine große Rolle dabei gespielt, und es gibt immer noch eine Menge Arbeit zu tun. Aber ich hoffe, dass der Sport an einem besseren Ort ist. Wenn nicht, wäre es eine schreckliche Zeitverschwendung gewesen."

Das könnte Dich auch interessieren: Teure Sünden: Vettel führt Ranking der Geldstrafen an

Mercedes-Pilot Russell verrät: So ist das Verhältnis zu Hamilton

Formel 1 Keine Ausdauer, keine Erfahrung - aber schnell! Räikkönens ungewöhnlicher Aufstieg 12/08/2022 UM 10:49