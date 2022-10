Hamilton meint, es sei wichtig, bei Mercedes "weiterhin alle zu begeistern", da das Team nichts unversucht lasse, um 2023 zurückzuschlagen.

Nach acht Konstrukteurstiteln in Folge hatte Mercedes mit der Umstellung der Formel 1 auf ein völlig neues Reglement zu kämpfen, und mehrere Schlüsselprobleme des Boliden für 2022 hinderten das Team daran, mit Red Bull und Ferrari mitzuhalten.

Obwohl das Team aus Brackley Fortschritte gemacht hat, um die Probleme mit dem Handling und dem "Bouncing" des W13 in den Griff zu bekommen, liegt es immer noch weit hinter den Spitzenreitern zurück.

Nach einer demütigenden und quälenden Saison wird das Team in der Winterpause einen großen Schub brauchen, um das Auto für 2023 auf Vordermann zu bringen.

Hamilton erinnert an vergangene Dominanz

Hamilton werde seinen Teil dazu beitragen, dass das Team in der Fabrik motiviert und bereit ist, mit dem W14 im nächsten Jahr durchzustarten: "Sicherlich muss ich versuchen, alle weiter anzuspornen und sicherstellen, dass wir nichts unversucht lassen, damit wir nächstes Jahr ankommen und um die Positionen kämpfen können, die wir verdienen", so der Brite.

"Ich denke, wir müssen uns immer daran erinnern, dass dies ein Team ist, in dem es Leute gibt, die seit über 20 Jahren hier sind und acht Titel geholt haben, seit ich hier bin, und noch mehr davor. Sie wissen, wie man ein Auto baut, das um die Weltmeisterschaft kämpft. Für mich geht es nur darum, sie so gut wie möglich zu unterstützen."

Hamilton glaubt, dass sein Team die aktuellen Probleme gut genug im Griff hat, um einen deutlich verbessertes Auto für das nächste Jahr zu bauen, und er hat "keinen Zweifel, dass wir 2023 ein besseres Auto haben werden".

Mercedes droht Saison ohne Sieg

"Ich denke, wir wissen, was die Probleme mit diesem Auto sind", erklärte er. "Ich glaube, dass wir als Team nicht vom Weltmeister zum Unfähigen geworden sind, ein gutes Auto zu bauen. Ich habe keinen Zweifel, dass wir nächstes Jahr ein besseres Auto haben werden. Ob wir alle Probleme, die wir in diesem Jahr hatten, beheben können, werden wir herausfinden, wenn wir dort ankommen."

Bei noch vier ausstehenden Rennen im Jahr 2022 kommt Mercedes mit 387 Punkten nach Austin, 67 Punkte hinter dem zweitplatzierten Ferrari und mit deutlichem Abstand zu den ersten Mittelfeldteams Alpine und McLaren, was bedeutet, dass der dritte Platz in der WM für Mercedes so gut wie sicher ist.

Sollten Lewis Hamilton oder George Russell in den letzten Saisonveranstaltungen jedoch kein Rennen mehr gewinnen, würden die Silberpfeile erstmalig seit 2011 eine Formel-1-Saison ohne Grand-Prix-Sieg beenden. Zudem würde auch Hamiltons Serie reißen, der bisher in jedem Jahr in der Königsklasse ein Rennen gewinnen konnte.

