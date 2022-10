"Wir wussten, dass er in einem schwierigen gesundheitlichen Zustand war", sagte Marko bei "Sky": "Nachdem es jetzt eingetreten ist, ist es trotzdem unfassbar, dass eine so große Persönlichkeit abtreten musste." Mateschitz sei "einmalig" gewesen, "aber er war ein bescheidener Mensch". Zuletzt hatte es bereits Berichte gegeben, nach denen Mateschitz an Krebs erkrankt war.

Der Milliardär aus Österreich hatte einen großen Teil seines Vermögens in den Sport investiert, vor allen in die Formel 1 und Fußball-Teams wie DFB-Pokalsieger RB Leipzig und Red Bull Salzburg. Der nie verheiratete Mateschitz hinterlässt seinen 1993 geborenen Sohn Mark.

Ad

Mateschitz hatte es mit seinem Unternehmen zum Selfmade-Milliardär geschafft, dank der mit großem Abstand wertvollsten Marke Österreichs kam er auf ein Vermögen von etwa 20 Milliarden Euro. Öffentliche Auftritte mied er aber.

GP von Japan "Dann wäre ich jetzt tot": Kran-Zwischenfall erinnert Gasly an Bianchi UPDATE 09/10/2022 UM 19:05 UHR

Im Sport hat Mateschitz ein Imperium aufgebaut, dass auch Eishockey, Ski alpin, Skispringen und Extremsportarten umfasst. In der Formel 1 stellte Red Bull seit 2010 sechs Mal den Weltmeister, viermal durch Sebastian Vettel.

"Was er dem Sport gebracht hat, hat es davor nicht gegeben", sagte am Samstag Toto Wolff, Motorsportchef bei Mercedes und Landsmann von Mateschitz.

Mateschitz auch mit Fußball-Imperium

Gerade das Engagement im Fußball sorgte aber auch für Kritik. In Österreich übernahm er 2005 den Traditionsklub Austria Salzburg und löschte diesen faktisch aus, auch das seit 2009 mit viel Geld aufgebaute Projekt RB Leipzig steht gerade bei traditionsbewussten Fans in der Kritik.

Das Red-Bull-Investment in den Extremsport wurde ebenfalls nicht nur wohlwollend betrachtet - Sportarten wie Wingsuit-Fliegen garantierten extreme Aufmerksamkeit, aber auch extreme Gefahr. Die "ARD"-Dokumentation "Die dunkle Seite von Red Bull" berichtete schon im April 2013 von sechs Sportlern, die mit Unterstützung von Red Bull ihrem gefährlichen Sport nachgegangen waren und starben.

Weltberühmt wurde indes Stratossphärenspringer Felix Baumgartner, der im Oktober 2012 aus einer Höhe von 38.969 m aus einem Heliumballon sprang und mit einem Fallschirm zur Erde zurückkehrte.

Felix Baumgartner Fotocredit: Eurosport

Geboren wurde Mateschitz in Sankt Marein im Mürztal, einem Dorf mit knapp 2700 Einwohnern in der Steiermark. Später arbeitete er nach Schule und Studium bei Unilver, Jacobs Kaffee und Blendax - ehe er auf einer Dienstreise in Asien auf das Getränk "Krating Daeng" (Thai für Roter Bulle) aufmerksam wurde.

Die Idee entstand, den Energydrink auch in Europa bekannt zu machen. Zusammen mit der thailändischen Herstellerfamilie Yoovidhya gründete Mateschitz Red Bull. Eine Erfolgsgeschichte.

Mit öffentlichen Auftritten und Aussagen hielt er sich weitgehend zurück. Über den Menschen Mateschitz ist noch immer nur wenig bekannt. Journalisten berichteten von Schwierigkeiten bei ihren Recherchen, 2015 schrieb die "FAZ", dass über Mateschitz' Heimatdorf "schon seit Jahren so etwas wie ein kollektives Schweigegelübde" liege. Nun herrscht dort vor allem Trauer.

(SID)

GP der USA Streit eskaliert - Horner attackiert: "Es ist enorm enttäuschend" VOR 3 STUNDEN