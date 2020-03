"Ich denke nicht, dass man (in der Serie, Anm. d. Red.) mein wahres Ich gesehen hat", monierte der Niederländer weiter. Er sei eigentlich "sehr locker und sehr entschlossen zu gewinnen". Wenn er nichts zu sagen habe, "dann sage ich auch nichts", so Verstappen.

In der Doku werde dagegen immer versucht "dich besonders furchtlos oder was auch immer der Story zuträglich ist darzustellen." Die Fahrer würden so gezeigt, wie es in die einzelne Episode hineinpasse, findet der 22-Jährige. Diese Herangehensweise "funktioniert für mich nicht", erklärte Verstappen noch.

Am 28. Februar startete die zweite Staffel der von Netflix mitproduzierten Serie. In "Drive to Survive" sollen unter anderem Interviews und Aufnahmen von internen Gesprächen den Fans Einblicke hinter die Kulissen der Motorsport-Königsklasse liefern. Im Gegensatz zur ersten Staffel sind alle zehn Teams ein Thema in der Doku.

Das könnte Dich auch interessieren: "Überrascht und schockiert": Mercedes und Co. kritisieren FIA im "Ferrari-Gate"