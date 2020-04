Mit seiner aggressiven Fahrweise hinterließ der Niederländer offensichtlich auch einen Eindruck bei Button. Der Weltmeister von 2009 sagt über Verstappen: "Seine Leistung unter schwierigen Bedingungen, wie [beim Regenrennen] in Brasilien 2016, das ist einfach nicht von dieser Welt." Verstappens Fahrzeugbeherrschung sei schlichtweg "gigantisch", so Button weiter.

Besonders eindrücklich sei laut Button Verstappens Verhalten beim Rennstart:

" Vor Kurve 1 sieht es immer so aus, als hätte er die Kontrolle über sein Auto verloren. Jeder andere Fahrer wäre bis Kurve 1 schon fünf Mal gecrasht, doch Max hält sich aus allem heraus und meistert diese Gratwanderung. "

Auch deshalb stehe Verstappen für ihn, Button, auf einer Stufe mit Schumacher, Hamilton, Alonso sowie Mika Häkkinen und Sebastian Vettel, die er ebenfalls zu seinen besten Formel-1-Rivalen rechnet. Und apropos Vettel: Bei Button steht der viermalige Weltmeister noch immer hoch im Kurs, trotz dessen Ferrari-teaminternen Niederlage gegen Charles Leclerc 2019.

2009 schnappte sich Jenson Button im Brawn den WM-TitelImago

Button: Fehler machen Vettel besser

Vettel habe derzeit "ein paar mehr Probleme" als früher, erklärt Button. "Mit einem starken Teamkollegen macht er eine schwierige Zeit durch. Unterm Strich aber glaube ich: Das wird ihn zu einem besseren Fahrer machen." In der jüngeren Vergangenheit seien Vettel mehrere "dumme Fehler" unterlaufen, so Button und fügt an:

" Die würde er wohl auch selbst als dumm beschreiben. Am Ende wird ihn das allerdings besser machen. "

Der deutsche Ferrari-Fahrer verfüge schließlich über "gewaltiges Talent", sagt Button. "Das werden wir sehen, sobald die Saison beginnt."

Vettels Formel-1-Statistik spreche ohnehin für sich. "Seine vier Titel in Folge sind eine große Sache. Das glaube ich wirklich", meint Button. Er selbst hatte 2009 für Brawn die Weltmeisterschaft für sich entschieden - vor Vettel, der dann im Folgejahr seine Titelserie begann.

