Ungewohntes Terrain für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen: Bei einem Showevent in Österreich präsentierte der Niederländer seine neue Startnummer 1 auf der GP-Eisrennstrecke am Flughafen Zell am See.

In Anspielung auf die Leistungen seines Heimatlandes im Eisschnelllauf zeigte sich Verstappen jedoch demütig: "Ich bin nicht so gut im Eislaufen wie andere Leute in Holland, aber ich habe mein Bestes gegeben!", so der 24-Jährige im Rahmen des Events.

Darum ging es auch nicht. Viel mehr lag der Fokus auf der neuen Startnummer, die dem Red Bull-Piloten als Weltmeister in der kommenden Formel-1-Saison erstmals zusteht. In gewohnt imposanter Red Bull-Manier präsentierte das Weltmeister-Team die neue Lackierung:

Verstappen tritt in Vettels Fußstapfen

Genau wie Sebastian Vettel entschied sich der Niederländer für die Nummer 1, die zum ersten Mal seit 2014 in der Formel 1 verwendet wird.

Für Verstappen eine leichte Entscheidung: "Wie oft hat man schon die Gelegenheit, die Nummer zu tauschen? Und die Nummer 1 ist die beste Nummer da draußen, also war es für mich ganz einfach, sie zu wählen. Hoffentlich kommt die Nummer 33 nächstes Jahr nicht wieder."

Eine Eisstrecke wird es innerhalb der Formel 1 aber wohl trotzdem nicht geben, für das Event wurden der RB8 aus der Saison 2012 mit speziellen Spike-Reifen von Pirelli ausgestattet: "Man muss vorsichtig sein. Alles ist sehr kalt, auch die Bremsen. Und Rennautos werden natürlich nicht entworfen, um auf Eis zu fahren, was es noch schwieriger macht. Aber es hat viel Spaß gemacht."

Im Alter von nur 24 Jahren eroberte Verstappen 2021 die Formel-1-Welt im Sturm, als er in 22 Rennen 10 Siege und acht weitere Podiumsplätze errang.

Ecclestone adelt Verstappen: "Erwachsen geworden"

