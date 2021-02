2017 starteten Günther und Schumacher als Stallgefährten für das Prema-Team in der Formel-3-EM. Für Schumacher war es sein erstes von zwei Jahren in der Serie. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher erreichte damals einen Podiumsplatz, als Dritter in Lauf 2 von Monza.

"Ich hatte 2017 in der Formel 3 ein Jahr das Vergnügen, sein Teamkollege zu sein und wir hatten ein sehr gutes Verhältnis und einen guten Austausch miteinander. Für ihn war es die erste Saison, für mich ging es um die Meisterschaft. Es hat Spaß gemacht", erinnert sich Günther mit Freude an die gemeinsame Zeit zurück.

Günther kämpfte seinerzeit als Speerspitze von Prema um den Titel. Am Ende musste sich der Oberstdorfer allerdings mit der dritten Gesamtposition hinter Lando Norris und Joel Eriksson begnügen. Schumacher beendete das Rookie-Jahr als Zwölfter in der Gesamtwertung.

Mick Schumacher holte in seinem zweiten Jahr schließlich den Titel und stieg daraufhin für die Saison 2019 in die Formel 2 auf. Dort gewann er in seinem Rookie-Jahr das Sprintrennen in Budapest. 2020 sicherte sich Schumacher die Meisterschaft im direkten Unterbau zur Formel 1. Und 2021 bestreitet er für Haas seine erste Grand-Prix-Saison.