Hinter dem Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher folgen auf den Rängen zwei und drei aber auch gleich größere Namen: Ferrari-Pilot Charles Leclerc (4,05 Mio. Euro) und der frischgekürte Weltmeister Max Verstappen von Red Bull (3,89 Mio.).

Der Niederländer war während zahlreicher Rennen mit Erzrivale und Mercedes-Pilot Lewis Hamilton aneinandergeraten. Der Brite wiederum schaffte es dennoch in diesem unrühmlichen Ranking nicht einmal in die Top Ten.

Auf den weiteren Plätzen vier bis zehn landeten hingegen Nicholas Latifi (Williams/3,12 Mio. Euro), Valtteri Bottas (Mercedes/2,72 Mio.), Lance Stroll (Aston Martin/2,68 Mio.), Yuki Tsunoda (AlphaTauri/2,61 Mio.), Schumachers Teamkollege Nikita Mazepin (Haas/2,47 Mio.), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo/1,88 Mio.) und George Russell (Williams/1,84 Mio.).

Trotz der teuren Saison erhielt Mick Schumacher eine kleine Beförderung zum Jahresabschluss. Der 22-Jährige wird in der kommenden Saison neben seiner Rolle als Stammpilot beim Haas-Team auch als Ersatzfahrer für Ferrari zur Verfügung stehen

Die Vereinbarung gilt für elf der 23 Rennen 2022. Sollte einer der Ferrari-Stammfahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz ausfallen, käme er zum ersten F1-Renneinsatz im Ferrari. "Mick hat sich gut angestellt, nicht nur was Konstanz, sondern auch was Speed anging", erklärte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto die Entscheidung. Also hat Schumacher wohl trotz der teuren Reparaturrechnung nicht allzu viel in seiner Debütsaison falsch gemacht.

