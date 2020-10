Eine andere Frage dreht sich darum, was Schumacher in der Formel 1 leisten kann. Das Talent seines Vaters sprechen ihm viele ab, auch wenn er mit dem Titel in der Formel-3-Europameisterschaft und vielleicht einem weiteren in der Formel 2 in diesem Jahr bewiesen hat, dass er den Aufstieg in die Formel 1 sportlich verdient hat.