Er habe das Gefühl, "nie so richtig aus der Formel 1 weg gewesen zu sein. Ich bin aufgeregt darüber, wieder das tun zu dürfen, was ich am meisten liebe, und möchte mich bei Gene Haas (Teameigner d. Red.) und Günther Steiner (Teamchef d. Red.) für ihr Vertrauen bedanken."

Steiner überschüttete Hülkenberg geradezu mit Lobeshymnen. "Die Erfahrung und das Wissen, also das, was Nico ins Team einbringen kann", seien eindeutig zu sehen: "Er hat fast 200 Grand-Prix-Starts in seiner Karriere, eine Reputation als großartiger Qualifyer und als solider, zuverlässiger Racer", sagte Steiner über den 35-jährigen Deutschen.

Diese Eigenschaften, "zusammengelegt mit der Erfahrung von Kevin Magnussen, geben uns jetzt eine sehr glaubwürdige und erfahrene Fahrerpaarung, von der wir überzeugt sind, dass sie uns dabei helfen wird, in der Startaufstellung nach vorn zu kommen", führte Steiner weiter aus: "Das ist das Ziel, und deswegen haben wir uns für Nicos Rückkehr in die Formel 1 entschieden."

Scharfe Kritik übte Mick Schumachers Onkel Ralf an der Entscheidung , seinen Neffen vor die Tür zu setzen. In einem Beitrag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de äußerte er die Vermutung, dass etwas Persönliches dahinterstecken müsse: "Ich glaube, dass Günther Steiner einfach nicht damit klarkommt, dass jetzt jemand anders im Team auch einen Fokus auf sich hat. Denn ich glaube, er ist sehr, sehr gern derjenige, der im Vordergrund steht."

