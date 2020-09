Damals war Verstappen sicherlich noch kein Feierbiest, doch heute scheint er es umso mehr zu sein: "Der ist absolut gerne am Limit in jeder Hinsicht. Der lebt einfach", erzählt Hülkenberg. "Der gibt auf der Strecke Gas nach dem Motto 'work hard, play hard'. Der gönnt sich dann auch mal was und geht dann auch den Sieg entsprechend feiern. Also so wie es auch sein sollte nach der alten Schule."